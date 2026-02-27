Rajasthan Ration Dealers : 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे राशन डीलर्स, संघ ने खाद्य विभाग को चेताया, जानें पूरा मामला

Rajasthan Ration Dealers : होली से पहले बांसवाड़ा जिले के राशन डीलरों और खाद्य विभाग के बीच कमीशन भुगतान को लेकर विवाद गहरा गया है। विभाग नवंबर तक का कमीशन जारी करने का दावा कर रहा है, जबकि डीलरों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें केवल सितंबर 2024 तक का भुगतान मिला है। होली त्योहार से पहले डीलरों में आक्रोश है।