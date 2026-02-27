27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Rajasthan Ration Dealers : 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे राशन डीलर्स, संघ ने खाद्य विभाग को चेताया, जानें पूरा मामला

Rajasthan Ration Dealers : होली से पहले बांसवाड़ा जिले के राशन डीलरों और खाद्य विभाग के बीच विवाद गहरा गया है। आक्रोशित राशन डीलरों ने खाद्य विभाग को चेताया समस्या का समाधान शीघ्र करें नहीं तो 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे। जानें पूरा मामला।

less than 1 minute read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

Feb 27, 2026

Banswara Ration dealers to go on strike from 1 April union warns Rajasthan Food Department know full story

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan Ration Dealers : होली से पहले बांसवाड़ा जिले के राशन डीलरों और खाद्य विभाग के बीच कमीशन भुगतान को लेकर विवाद गहरा गया है। विभाग नवंबर तक का कमीशन जारी करने का दावा कर रहा है, जबकि डीलरों का कहना है कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें केवल सितंबर 2024 तक का भुगतान मिला है। होली त्योहार से पहले डीलरों में आक्रोश है।

पांच माह का कमीशन बकाया, हड़ताल की चेतावनी

बांसवाड़ा राशन डीलर्स संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मण कलाल व कोषाध्यक्ष विनोद गौतम का कहना है कि पिछले पांच माह से कमीशन बकाया है। जनवरी के बाद सितंबर, 2024 तक का भुगतान हुआ है। शीघ्र भुगतान नहीं होने पर डीलर एक अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे। उनका आरोप है कि बजट में सभी वर्गों को राहत मिली, लेकिन खाद्य विभाग की अनदेखी की गई।

डीलर्स बोले…

1- बढ़ती महंगाई के बीच कमीशन अपर्याप्त है।
2- मार्च 2018 में कमीशन 70 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
3- वर्ष 2025 में इसे 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया।
4- इसमें से 9 रुपए मशीन मेंटिनेंस के नाम पर कट रहे हैं।

2023 की एडवांस राशि भी अटकी

वर्ष 2023 में गेहूं उठाने के लिए एडवांस राशि जमा कराई गई थी। उसी समय केंद्र सरकार ने गेहूं मुफ्त कर दिया। जमा राशि आज तक वापस नहीं की गई। संबंधित माह का कमीशन भी बकाया है।

डीलरों का कहना है कि वास्तविक बढ़ोतरी नगण्य है और वर्तमान व्यवस्था में गुजारा कठिन हो रहा है। विभाग ने नवंबर तक का कमीशन जारी किया जा चुका है। भुगतान तीन चरणों में होता है।

जयपुर स्तर पर ईसीएस प्रक्रिया लंबित होने से राशि खातों में नहीं पहुंच पाई है। कब तक भुगतान होगा, इस पर स्पष्ट समय-सीमा नहीं बताई गई है।
ओमप्रकाश जोतड़, जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा

ये भी पढ़ें

Jaipur Traffic Jam : जयपुर का ट्रैफिक जाम खत्म करने का मिला सॉल्यूशन, द्रव्यवती नदी को लेकर विशेषज्ञों ने दिया बड़ा सुझाव
जयपुर
Jaipur traffic jam end Solution found Experts gave a big suggestion regarding Dravyavati river

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 10:41 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Rajasthan Ration Dealers : 1 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे राशन डीलर्स, संघ ने खाद्य विभाग को चेताया, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Banswara News : कोर्ट का सख्त आदेश, सरकारी विभाग की भूमि और कार्यालय होगा कुर्क, नोटिस चस्पा, मचा हड़कंप

Banswara News court Strict order government department land and office will be confiscated notice pasted causing panic
बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Elections : पुनर्गठन के बाद बने नए समीकरण, चौपालों पर गूंज रही सियासी बातें

Rajasthan Panchayat Elections reorganization formed New equations political discussions echoed in gaon Chaupals
बांसवाड़ा

Rajasthan Cabinet : राजस्थान में वरिष्ठ वीडीओ के 750 नए पद मंजूर, कैबिनेट का बड़ा फैसला, संघ ने जताया आभार

Rajasthan 750 new senior Village Development Officer posts approves Cabinet big decision union expresses gratitude
बांसवाड़ा

Rajasthan Panchayat Election: सरकारी भर्ती की तर्ज पर मिले सरपंच चुनाव में आरक्षण, TSP एरिया के SC वर्ग ने भजनलाल सरकार से की मांग

rajasthan panchayat election
बांसवाड़ा

Banswara: कलक्टर ने 2 दिन स्थानीय अवकाश के आदेश किए जारी, जानें तारीख

Holiday
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.