CM Yuva Sambal Scheme : इंटर्नशिप बिना नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता, योजना की नई शर्त युवाओं के लिए बनी बड़ी बाधा

इंटर्नशिप के तहत बेरोजगार युवकों को भत्ता पाने के लिए प्रतिदिन करीब चार घंटे बताए गए विभाग में कार्य करना होता है और विभाग से उपस्थिति का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होता है। ऐसे में कई बेरोजगार अभ्यर्थी इंटर्नशिप करने के लिए नहीं पहुंचते हैं और भत्ता पाने से वंचित रह जाते हैं। जानकारी के अनुसार विभाग से वर्तमान में पुरुष बेरोजगार को 4 हजार रुपए एवं महिला बेरोजगार को साढ़े 4 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।