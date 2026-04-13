Banswara News : मनरेगा कार्य पूरी तरह ठप, पंचायतों में ताले, एक वर्ष से भुगतान लंबित, श्रमिकों में भारी आक्रोश

मनरेगा के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत कार्य पूर्ण होने के बाद भी मेट, कारीगर एवं सामग्री मद के भुगतान पिछले 1 से 2 वर्षों से लंबित हैं। पंचायतों द्वारा बिल लंबे समय पहले ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन भुगतान का अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। करोड़ों रुपये की देनदारियां बकाया होने से जनप्रतिनिधियों को भी आर्थिक दबाव झेलना पड़ रहा है। रोजगार ठप होने का असर स्थानीय बाजार पर भी साफ दिखाई देने लगा है, जहां मंदी के हालात बन रहे हैं।