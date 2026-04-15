Murder: BAP नेता के भाई का शादीशुदा महिला से इश्क बना काल, सागबारी सरपंच पर मर्डर की साजिश का आरोप, बिलख रही मासूम बेटियां

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई कर एक आरोपी और उसकी पत्नी को डिटेन किया है। पुलिस के अनुआर, मध्यरात्रि बाद के खमेरा थाने के ड्यूटी ऑफिसर एएसआई शंकरलाल को फोन पर मामले की सूचना मिली थी। वारदात में गंभीर घायल बोरपी केरेंग निवासी 28 वर्षीय अनिल पुत्र केशवलाल निनामा को खमेरा सीएचसी लाए जाने पर प्राथमिक उपचार के बाद पुलिस उसके बयान लिए।