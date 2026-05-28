Atal Pragati Path : बांसवाड़ा जिले के 5 गांवों में होगा अटल प्रगति पथ का निर्माण, 10 करोड़ रुपए मंजूर

Atal Pragati Path : राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के तहत बांसवाड़ा जिले की तीन विधानसभा क्षेत्रों के पांच गांवों को नए अटल पथ मिले हैं। इन गांवों में कुल 10 करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 7 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल एवं मिसिंग लिंक के कार्य होंगे। बजट घोषणा के तहत घाटोल, बागीदौरा और गढ़ी विधानसभा में 5.5-5.5 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इनमें तीन विधानसभा क्षेत्रों के पांच गांवों में दो-दो करोड़ की लागत से सड़क बनेंगी। इनमें घाटोल विधानसभा क्षेत्र के गांव बडाना में 2 करोड़ रुपए की लागत से 1.10 किमी अटल प्रगति पथ निर्माण कार्य किया जाएगा।