Banswara Road Accident : भाजपा नेता के बेटे व भतीजे की बाइक को कार ने मारी टक्कर, एक की हालात नाजुक, उदयपुर रेफर

Banswara Road Accident : परतापुर-बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर वजवाना के पास दोपहर करीब 2 बजे एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों की पहचान भाजपा के निवर्तमान एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे नरेश राठौड़ और भतीजे मीर के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क से दूर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया।