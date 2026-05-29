29 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बांसवाड़ा

Banswara Road Accident : भाजपा नेता के बेटे व भतीजे की बाइक को कार ने मारी टक्कर, एक की हालात नाजुक, उदयपुर रेफर

Banswara Road Accident : बांसवाड़ा में एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। इसमें घायल युवक भाजपा के निवर्तमान एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे व भतीजे के रूप में हुई।

2 min read
Google source verification

बांसवाड़ा

image

Sanjay Kumar Srivastava

May 29, 2026

Banswara Road Accident BJP leader son and nephew bike hit by car One critical condition

परतापुर-बांसवाड़ा मुख्य मार्ग दुर्घटनाग्रस्त कार व बाइक। फोटो पत्रिका

Banswara Road Accident : परतापुर-बांसवाड़ा मुख्य मार्ग पर वजवाना के पास दोपहर करीब 2 बजे एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों की पहचान भाजपा के निवर्तमान एसटी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे नरेश राठौड़ और भतीजे मीर के रूप में हुई है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क से दूर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया।

चिकित्सकों के अनुसार, नरेश राठौड़ की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि मीर के पैर में फ्रैक्चर है। दोनों युवकों के सिर में भी गंभीर चोटें आई हैं। जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को उदयपुर रेफर कर दिया गया।

विद्युत लाइन गिरने से घर में दौड़ा करंट, सामान जला

आनंदपुरी में ग्राम पंचायत चोरड़ी में गुरुवार दोपहर करीब 1.30 बजे 11 केवी विद्युत लाइन सिंगल लाइन पर गिर गई। इससे नानकलाल कटारा के घर में अचानक करंट फैल गया और पूरी बिजली लाइन प्रभावित हुई। घटना के बाद परिजनों ने तुरंत लाइनमैन को सूचना देकर बिजली आपूर्ति बंद करवाई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। इस हादसे में घर का अनाज, बिस्तर, पंखे सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया।

पीड़ित परिवार ने करीब 70 हजार रुपए के नुकसान का अनुमान बताया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र से गुजर रही इस 11 केवी लाइन के कारण पहले भी कई बार नुकसान हो चुका है। विद्युत विभाग को कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों में नाराजगी है।

स्कूल परिसर में शराब पार्टी कर रील बनाना पड़ा भारी

ओबरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिराता परिसर में शराब पार्टी करने, हुड़दंग मचाने और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर आमजन में दहशत फैलाने के आरोप में वरदा थाना पुलिस ने चार युवकों को गिरफ्तार किया है। जिसको लेकर पुलिस के अनुसार हिराता स्कूल परिसर में कुछ युवकों की ओर से सरेआम शराब पीने और अशांति फैलाने की शिकायतें मिल रही थीं। आरोपियों ने स्कूल में शराब पार्टी करते हुए रील (वीडियो) बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी थी, जिससे ग्रामीणों और अभिभावकों में आक्रोश था।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के आदेशानुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खींव सिंह व वृत्ताधिकारी वृत्त सागवाड़ा रूपसिंह के निर्देशन में वरदा थानाधिकारी रिजवान खान के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया।

पुलिस टीम ने बुधवार को हिराता सीनियर स्कूल के पास दबिश देकर सरेआम शराब पीकर उत्पात मचाने और शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में तिलक पुत्र जीवतराम रोत निवासी लोलकपुर, सुनील पुत्र जीवा रोत, निलेश पुत्र मणीलाल रोत तथा दिनेश पुत्र फुलशंकर रोत निवासी हिराता को गिरफ्तार किया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Gravel Crisis : राजस्थान में बजरी संकट बढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई तक लगाई नई खदानों से खनन पर रोक
भीलवाड़ा
Rajasthan Gravel Crisis Supreme Court has banned new mines mining 20 July

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 May 2026 08:35 am

Hindi News / Rajasthan / Banswara / Banswara Road Accident : भाजपा नेता के बेटे व भतीजे की बाइक को कार ने मारी टक्कर, एक की हालात नाजुक, उदयपुर रेफर

बड़ी खबरें

View All

बांसवाड़ा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बांसवाड़ा में सरिए से हमला कर पत्नी का सिर फोड़ा, हुई मौत, जमीन अपने नाम करवाना चाहता था पति

husband kills wife
बांसवाड़ा

Atal Pragati Path : बांसवाड़ा जिले के 5 गांवों में होगा अटल प्रगति पथ का निर्माण, 10 करोड़ रुपए मंजूर

Banswara district 5 villages constructed Atal Pragati Path 10 crore rupees Rajasthan
बांसवाड़ा

Banswara: नाले में भरे पानी में नहाने उतरी 2 बच्चियों की मौत, 4 घंटे की मशक्कत के बाद बा​हर निकाले शव

Rajasthan-Police-jeep
बांसवाड़ा

Rajasthan : तीरंदाजी में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता श्यामलाल मीणा का निधन, खेल जगत में शोक की लहर

India first international medal in archery Shyamlal Meena death Rajasthan sports world sad
बांसवाड़ा

Banswara Honeytrap : होटल में बुलाकर बनाए संबंध, फिर बलात्कार की धमकी देकर ऐंठ पैसे, आरोपी महिला गिरफ्तार

Banswara Honeytrap hotel Lured engaged in relations Accused woman arrested
बांसवाड़ा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.