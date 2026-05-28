बांसवाड़ा में सरिए से हमला कर पत्नी का सिर फोड़ा, हुई मौत, जमीन अपने नाम करवाना चाहता था पति

पुलिस के अनुसार मृतका इतरी मईड़ा के नाम उसके पीहर पक्ष की एक बीघा जमीन थी। यह जमीन उसके पिता रूपजी ने शादी के समय उसे गिफ्ट में दी थी। आरोपी पति सूरज मईड़ा काफी समय से उस जमीन को अपने नाम करवाने का दबाव बना रहा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबे समय से जमीन विवाद चल रहा था। बुधवार देर रात भी दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे झगड़े में बदल गई। गुस्से में आए सूरज ने लोहे के सरिए से इतरी के सिर पर हमला कर दिया। वार इतना जोरदार था कि वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ी।