कोटा में मासूम मयंक की हत्या से पाड़ला गांव में शोक, शव पहुंचते ही छलक पड़े आंसू

Kota Boy Murder Case : करौली। टोडाभीम उपखंड के समीप गांव पाड़ला के 10 वर्षीय मासूम बालक मयंक की कोटा में हत्या की खबर से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। बुधवार को शाम करीब सवा छह बजे जब मयंक का शव पैतृक गांव पाडला पहुंचा, तो पूरा गांव गम में डूब गया। शव के गांव में प्रवेश करते ही हर आंख नम हो गई और माहौल करुणा से भर उठा। मृतक मयंक कक्षा 6 में अध्ययनरत था। उसके पिता अमरसिंह मीना रेलवे में गैंगमेन के पद पर कार्यरत हैं और परिवार के साथ कोटा में ही निवास कर रहे थे।