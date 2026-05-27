झुंझुनूं में बुजुर्ग महिला की पीट-पीटकर हत्या, मंदिर जाते वक्त रास्ते से उठाकर ले गया आरोपी

पुलिस के अनुसार सुबह सूचना मिलने पर टीम तुरंत रामसर गांव पहुंची। मौके पर कमला देवी का शव आरोपी राजेश पुत्र महासिंह के घर के एक कमरे में मिला। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने आरोपी राजेश कुमार और उसकी मां नीता देवी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए बुहाना के राजकीय अस्पताल भिजवाया गया है। एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जो साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।