श्रीगंगानगर में घर से अगवा केमिस्ट की हत्या, महिला लिव इन पार्टनर समेत 3 लोगों पर संदेह

श्रीगंगानगर में जवाहर नगर थाना पुलिस के अनुसार एसएसबी रोड पर मेडिकल स्टोर संचालित करने वाला 34 वर्षीय कपिल जिंदल मूल रूप से पदमपुर का रहने वाला था। वह पिछले कुछ समय से सुखविन्द्र कौर उर्फ सुखजीत कौर के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। आरोप है कि रविवार देर रात दो कारों में सवार होकर आए महिला के बेटे, दामाद और उनके 5-6 साथियों ने कपिल के किराए के मकान में उस पर हमला कर दिया। परिजनों के अनुसार आरोपियों ने कपिल के साथ मारपीट की और उसका अपहरण कर ले गए। सीसीटीवी फुटेज में रात करीब 2 बजे कुछ लोग कपिल को ले जाते दिखाई दिए हैं। फुटेज में महिला भी उनके साथ नजर आई।