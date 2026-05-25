अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवसः मोबाइल-बाइक की जिद और रील्स का असर, भटक रहे बच्चे

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2024 रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में 7,198 बच्चे लापता दर्ज किए गए, जिनमें 84 प्रतिशत से अधिक नाबालिग लड़कियां हैं। बच्चों के लापता मामलों में राज्य देश में चौथे स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार 1,226 बच्चे अब तक बरामद नहीं हुए हैं, जबकि 1,399 बच्चे एक वर्ष से अधिक समय से लापता हैं। राज्य में 39,384 वयस्क भी लापता दर्ज किए गए हैं। मानव तस्करी के 75 मामलों में 333 पीड़ितों को मुक्त कराया गया, जबकि राजस्थान में कुल 9,083 अपहरण के मामले भी दर्ज हुए, जिनमें अधिकतर पीड़ित नाबालिग थे। पुलिस के अनुसार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स सक्रिय हैं और जांच व जागरूकता अभियान जारी हैं।