श्रीगंगानगर: छोटा भाई जेल में, बड़े भाई ने बेच दिया घर; 20 लाख की संपत्ति का 7 लाख में सौदा

श्रीगंगानगर: राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां दहेज उत्पीड़न के मामले में जेल में बंद एक व्यक्ति की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उसके सगे बड़े भाई ने साथियों के साथ मिलकर उसका मकान बेच दिया। पीड़ित को इस जालसाजी की भनक जेल से पूरी तरह रिहा होने के बाद लगी। इसके बाद पीड़ित ने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर सदर थाना पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।