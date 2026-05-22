भूख हड़ताल पर बैठा रोहित गोदारा गैंग का कुख्यात गुर्गा, अजमेर जेल में मचा हड़कंप; गोगामेड़ी हत्याकांड का है आरोपी

जेल प्रशासन के मुताबिक, भूख हड़ताल पर बैठा अशोक धनाराम राजस्थान के बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड का आरोपी है। जेलर भंवर सिंह ने बताया कि गोगामेड़ी हत्याकांड में नाम सामने आने और सुरक्षा कारणों के चलते उसे अजमेर की इस हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन अब अशोक इस जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर होने की जिद पर अड़ा हुआ है।