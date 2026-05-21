Rajasthan: महिला कांस्टेबल से रेप केस, फरार बर्खास्त सिपाही पर 25 हजार का इनाम, जानें पूरा मामला

Ajmer Rape Case : अजमेर। महिला कांस्टेबल से बलात्कार, ब्लैकमेलिंग व लाखों रुपए की ठगी के चर्चित मामले में फरार चल रहे आरोपी बर्खास्त सिपाही पर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला ने 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तारी से बचते फिर रहे आरोपी सिपाही को तीन दिन पूर्व ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है । पुलिस पड़ताल में सामने आया कि आरोपी मूलरूप से डीडवाना कुचामन जिले के बड़ थाना क्षेत्र के बाजोली का रहने वाला है। वर्तमान में अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय नगर में रह रहा था। प्रकरण में अनुसंधान सीओ नॉर्थ शिवम जोशी कर रहे है।