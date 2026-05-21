Rajasthan Education: कॉलेज विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, यूजी-पीजी की पढ़ाई संग हर माह कर सकेंगे 8000 रुपए तक की कमाई

MDS University: राजस्थान के अजमेर की महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय (MDSU) में विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ कमाई भी करेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कैंपस में लर्न, अर्नं एंड परफॉम योजना प्रारंभ की है। इस योजना में विद्यार्थी विभिन्न कार्य कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। डिग्री के साथ युवाओं में कौशल, अनुभव और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश और विदेश के विभिन्न संस्थानों में कार्यक्रम जारी हैं। इसके तहत यूनिवर्सिटी ने लर्न, अर्नं एंड परफॉम योजना प्रारंभ की है।