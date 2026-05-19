19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा किसानों को बांटा जाएगा ब्याजमुक्त लोन, सीकर में डेढ़ लाख किसानों में बंटेंगे 791 करोड़

राजस्थान के करीब 27 लाख से ज्यादा किसानों को ब्याजमुक्त लोन बांटा जाएगा। प्रदेश में सहकारी बैंकों की ओर से मुख्यालय में ऋण वितरण की सूचना भिजवाई जा रही है। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से 791 करोड़,रुपए का ब्याज मुक्त लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Santosh Trivedi

May 19, 2026

indian rupees

रुपए (Photo-X)

सीकर। राजस्थान में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक ने तिजोरी खोलने की कवायद शुरू कर दी है। कवायद के तहत राजस्थान के करीब 27 लाख से ज्यादा किसानों को ब्याजमुक्त लोन बांटा जाएगा। ब्याजमुक्त लोन मिलने से किसान खरीफ सीजन की बुवाई के दौरान साहूकारों के चंगुल में आकर ऊंची ब्याजदरों पर कर्ज लेने से काफी हद तक बच सकेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग की ओर से खरीफ सीजन में नए सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। जिससे हजारों किसानों को फायदा होगा। इसको लेकर प्रदेश में सहकारी बैंकों की ओर से मुख्यालय में ऋण वितरण की सूचना भिजवाई जा रही है।

सीकर में डेढ लाख किसानों को लाभ मिलेगा

सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से 791 करोड़,रुपए का ब्याज मुक्त लोन बांटने का लक्ष्य रखा गया है। सीकर जिले में इस ब्याज मुक्त मुक्त लोन वितरण से जिले के डेढ लाख से ज्यादा सदस्य किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। साथ ही खरीफ सीजन में पांच हजार नए सदस्य बनाए जाएंगे। गौरतलब है कि ब्याज लोन की राशि पर लगने वाले ब्याज की तीन प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार और चार प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है।

डिफाल्टर को नहीं मिलेगा लोन

ब्याज मुक्त लोन की अधिकतम सीमा फिलहाल डेढ़ लाख रुपए है। नया लोन डिफाल्टर किसानों को नहीं बांटा जाएगा। सहकारी बैंक का नया सदस्य बनने के लिए संबंधित किसान को खेत की जमाबंदी, बैंक पासबुक व जनाधार कार्ड के जरिए आवेदन करना होगा। इस आवेदन के बाद ग्राम सेवा सहकारी समिति की ओर से नया लोन स्वीकृत किया जाएगा। गौरतलब है कि जिले में 321 ग्राम सेवा सहकारी समितियां लोन वितरण के काम से जुटी हुई है।

ब्याज मुक्त लोन मिलने वाली राशि से किसानों को खेती के लिए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध होगा, जिससे उन्हें निजी साहूकारों या ऊंची ब्याज दर वाले कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि वे अक्सर पूंजी की कमी से जूझते हैं।

इनका कहना है

राजस्थान के सभी बैंकों खरीफ सीजन में ब्याजमुक्त लोन वितरण के लिए से लक्ष्य दे दिए गए हैं। सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक की ओर से 791 करोड़ रुपए के लोन वितरण का लक्ष्य रखा गया है।

  • मुकेश निठारवाल, मुख्य प्रबंधक, सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक

ये भी पढ़ें

Sikar News: 1881 में कॉपी-पेन पर 10 सवालों से शुरू हुई थी जनगणना, अब डिजिटल तक पहुंची; अब पूछे जा रहे 33 सवाल
सीकर
Census 2026: दिन में 47 हजार घरों तक पहुंचे प्रगणक, 1 लाख 62 हजार लोगों की हुई जनगणना

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 May 2026 03:11 pm

Published on:

19 May 2026 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा किसानों को बांटा जाएगा ब्याजमुक्त लोन, सीकर में डेढ़ लाख किसानों में बंटेंगे 791 करोड़

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar News: 1881 में कॉपी-पेन पर 10 सवालों से शुरू हुई थी जनगणना, अब डिजिटल तक पहुंची; अब पूछे जा रहे 33 सवाल

Census 2026: दिन में 47 हजार घरों तक पहुंचे प्रगणक, 1 लाख 62 हजार लोगों की हुई जनगणना
सीकर

राजस्थान में नए एयरपोर्ट और नई रेल लाइन का ज़बरदस्त विरोध, महिलाओं से लेकर किसान तक उतरे सड़क पर, जानें बड़ी वजह

Sikar Protest PIC
सीकर

Sikar Fire: गैस एजेंसी गोदाम में लगी आग, कर्मचारी जिंदा जला, मालिक पर जलाकर मारने का आरोप

sikar Fire
सीकर

सीकर में दर्दनाक हादसा: दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत, चार युवकों की मौत

Laxmangarh accident
सीकर

हरियाणा-दिल्ली में जिस काम के 38 हजार, राजस्थान में सिर्फ 22 हजार…वो भी 14 महीने से अटके, ऐसा भेदभाव क्यों?

Vocational Teachers Salary Hike Rajasthan
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.