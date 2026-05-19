राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा किसानों को बांटा जाएगा ब्याजमुक्त लोन, सीकर में डेढ़ लाख किसानों में बंटेंगे 791 करोड़

सीकर। राजस्थान में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक ने तिजोरी खोलने की कवायद शुरू कर दी है। कवायद के तहत राजस्थान के करीब 27 लाख से ज्यादा किसानों को ब्याजमुक्त लोन बांटा जाएगा। ब्याजमुक्त लोन मिलने से किसान खरीफ सीजन की बुवाई के दौरान साहूकारों के चंगुल में आकर ऊंची ब्याजदरों पर कर्ज लेने से काफी हद तक बच सकेंगे। साथ ही सहकारिता विभाग की ओर से खरीफ सीजन में नए सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। जिससे हजारों किसानों को फायदा होगा। इसको लेकर प्रदेश में सहकारी बैंकों की ओर से मुख्यालय में ऋण वितरण की सूचना भिजवाई जा रही है।