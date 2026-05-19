19 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar Fire: गैस एजेंसी गोदाम में लगी आग, कर्मचारी जिंदा जला, मालिक पर जलाकर मारने का आरोप

सीकर जिले के मूंडरू क्षेत्र से सुबह-सुबह गैस एजेंसी से आग लगने की खबर सामने आई है, जिसमें एक कर्मचारी जिंदा जल गया। मृतक के परिजनों ने जलाकर मारने का आरोप लगाया है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Kamal Mishra

May 19, 2026

sikar Fire

आग लगने के बाद जुटी भीड़ और फायर ब्रिगेड (फोटो-पत्रिका)

सीकर। जिले के मूंडरू क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां अरनिया सड़क मार्ग स्थित कुलवाल भारत गैस एजेंसी के गोदाम में आग लगने से एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतक कर्मचारी की पहचान बाबूलाल यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह बाबूलाल यादव एजेंसी संचालक चिंकी कुलवाल के घर से एजेंसी और गोदाम की चाबी लेकर करीब सुबह 8:15 बजे गैस गोदाम पहुंचे थे। कुछ समय बाद एजेंसी संचालक चिंकी कुलवाल केवाईसी संबंधी कार्य के लिए एजेंसी पहुंचीं। इसी दौरान उन्होंने गोदाम की तरफ धुआं उठता देखा।

यहां देखें वीडियो :

गेट खोलने पर अंदर जल रहा था कर्मचारी

धुआं देखकर उन्होंने गोदाम का गेट खोलने का प्रयास किया, लेकिन गेट नहीं खुल सका। इसके बाद बाबूलाल यादव के परिजनों को सूचना दी गई। बाबूलाल के पुत्र मौके पर पहुंचे और किसी तरह गोदाम का गेट खोला। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। बाबूलाल गंभीर रूप से आग की चपेट में थे। उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन तब तक उनका शरीर बुरी तरह झुलस चुका था।

गैस एजेंसी संचालक पर आरोप

घटना की सूचना पर श्रीमाधोपुर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया और पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले के बाद मृतक के परिजनों ने गैस एजेंसी संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए जलाकर मारने की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

गोदाम में भरे सिलेंडर नहीं थे

राहत की बात यह रही कि घटना के समय गोदाम में भरे हुए गैस सिलेंडर मौजूद नहीं थे। यदि सिलेंडर भरे होते तो बड़ा विस्फोट और भारी जनहानि हो सकती थी। पुलिस घटना के कारणों और परिस्थितियों की गहन जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। इस बीच मृतक का बेटा विलखता रहा और न्याय की गुहार लगाया।

ये भी पढ़ें

जयपुर सड़क हादसा: डिवाइडर से बचाने के चक्कर में पलटी तेज रफ्तार कार बेकरी में जा घुसी, होटल संचालक की मौत
जयपुर
Jaipur accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 May 2026 11:48 am

Published on:

19 May 2026 11:28 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Fire: गैस एजेंसी गोदाम में लगी आग, कर्मचारी जिंदा जला, मालिक पर जलाकर मारने का आरोप

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में नए एयरपोर्ट और नई रेल लाइन का ज़बरदस्त विरोध, महिलाओं से लेकर किसान तक उतरे सड़क पर, जानें बड़ी वजह

Sikar Protest PIC
सीकर

सीकर में दर्दनाक हादसा: दो बाइकों में जोरदार भिड़ंत, चार युवकों की मौत

Laxmangarh accident
सीकर

हरियाणा-दिल्ली में जिस काम के 38 हजार, राजस्थान में सिर्फ 22 हजार…वो भी 14 महीने से अटके, ऐसा भेदभाव क्यों?

Vocational Teachers Salary Hike Rajasthan
सीकर

Khatu Shyam Mandir 19 घंटे बंद रहेगा, 20 मई शाम 5 बजे बाद होंगे बाबा श्याम के दर्शन, जानें क्या है विशेष तिलक सेवा

Khatu Shyam Temple Closed
धर्म और अध्यात्म

राजस्थान सरकार के मंत्री झाबर सिंह खर्रा का दावा, शेखावाटी में जल्द आएगा यमुना नहर का पानी

UDH Minister Jhabar Singh Kharra
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.