Sikar Fire: गैस एजेंसी गोदाम में लगी आग, कर्मचारी जिंदा जला, मालिक पर जलाकर मारने का आरोप

सीकर। जिले के मूंडरू क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां अरनिया सड़क मार्ग स्थित कुलवाल भारत गैस एजेंसी के गोदाम में आग लगने से एक कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया। बाद में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया।