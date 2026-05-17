Sikar: नगर परिषद फिर भूखंड बेचकर होगी मालामाल, शहर के प्रोजेक्टों को मिलेगी रफ्तार

स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-2026 के लिए शहरी सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। नगर परिषद की ओर से शहर के विभिन्न सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की साफ-सफाई एवं नियमित धुलाई के लिए मॉड्यूलर प्रेशर पंप का उपयोग शुरू किया है। परिषद ने सार्वजनिक शौचालयों की प्रतिदिन सुबह एवं शाम दो बार विशेष सफाई और धुलाई का दावा किया है। नगर परिषद के वरिष्ठ आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत शहर में स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आमजन को प्लास्टिक से बनी हुई थैलियों का इस्तेमाल बंद करना चाहिए।