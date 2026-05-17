Rajasthan: पांच साल बाद राजस्थान के इस जिले को मिलेगी बड़ी सौगात, रफ्तार से दौड़ेंगी गाड़ियां, नहीं लगेगा जाम

बाड़मेर। गडरारोड-मुनाबाव मार्ग पर पिछले पांच वर्षों से निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज अब जल्द ही आमजन को राहत देने वाला है। लंबे इंतजार और कई तकनीकी अड़चनों के बाद ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि आगामी 15 दिनों में एकतरफा यातायात शुरू कर दिया जाएगा। इससे क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से हो रही आवाजाही की परेशानी और जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। निर्माणाधीन ओवरब्रिज के एक हिस्से पर छत यानी स्लैब का कार्य पूरा हो चुका है।