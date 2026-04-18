Road-Bridge Project: कोटा में यहां बनेगा लिंक रोड और स्टील ब्रिज, सड़क भी होगी चौड़ी; 5 लाख लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

Kota Infra News: कोटा शहर के लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की करीब पांच लाख आबादी को जल्द ही सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलने वाली है। शहर के पुराने क्षेत्रों में शामिल छावनी में दाईं मुख्य नहर के पास लिंक रोड का निर्माण किया जाएगा। इससे लगभग एक लाख लोगों को सीधी सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी। साथ ही, छावनी से बजरंग नगर की ओर जाने के लिए एक स्टील ब्रिज भी बनाया जाएगा। इसके अलावा, थेगड़ा से रायपुरा तक सड़क को चौड़ा किया जाएगा, जिसे पहले से 80 फीट सड़क के रूप में प्रस्तावित किया गया था।