Jaipur Road: जयपुर में यहां 160 फीट चौड़ी होगी सड़क, 300 से अधिक दुकान-मकानों पर चलेगा बुलडोजर; डिमार्केशन शुरू

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में 200 फीट बाइपास से सिरसी मोड़ तक करीब 4.5 किमी में सड़क को मास्टर प्लान के अनुरूप 160 फीट चौड़ा करने के निर्देश दिए थे। अभी मौके पर सड़क मौके पर सड़क 80 से 60 फीट ही चौड़ी है। हाईकोर्ट में जेडीए को 13 मई तक पालना रिपोर्ट पेश करनी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए ने जोन स्तर पर सर्वे किया और अतिक्रमण चिन्हित किए। साथ ही प्रवर्तन शाखा ने संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए। अब गुरुवार से डिमार्केशन शुरू हो गया है।