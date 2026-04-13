Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां 40 करोड़ की लागत से डबल लेन बनेगी सड़क, 2 जिलों को मिलेगा सीधा फायदा

इधर, रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर बहादुरपुर रोड स्थित रामेश्वर धाम मार्ग पर महात्मा गांधी विद्यालय के समीप आयोजित शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक सुखवंत सिंह मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान नगर पालिका क्षेत्र में करीब 5.33 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। साथ ही कस्बे में भगवान राम और श्यामेश्वर धाम से जुड़ी धार्मिक आस्था को देखते हुए एक तोरण द्वार की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावित स्थान का चयन कर शीघ्र एस्टीमेट तैयार किया जाएं।