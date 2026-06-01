Rajasthan Weather Alert 1 June : अगले 3 घंटे में 17 जिलों में 60 KMPH की गति से धूलभरी आंधी, बारिश की संभावना

भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बीते 3 दिन में चले आंधी और बारिश के दौर ने काफी राहत दी है। मौसम केन्द्र जयपुर के अनुसार, बीते 24 घंटे में दिन में छह और रात में करीब आठ डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में अगले चार से पांच दिन तक आंधी-बारिश का दौर जारी रह सकता है। रविवार को राज्य के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों व पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में प्री-मानसून की हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।