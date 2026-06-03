Rajasthan : नहीं रहे बांग्लादेश वॉर के हीरो अब्दुल गफूर आजाद, वर्ष 1971 की जंग के दौरान आर्मी की एएससी में थे

कोटा। वर्ष 1971 में बांग्लादेश जंग के हीरो रहे अब्दुल गफूर आजाद उर्फ फौजी अब्बा का मंगलवार को झालावाड़ में निधन हो गया। फौजी अब्बा वर्ष 1971 की जंग के दौरान आर्मी की एएससी (एमटी) में थे और जंग के दौरान सिलीगुड़ी में तैनात थे। अब्दुल गफूर उर्फ आजाद को गंभीर बीमारी के चलते आर्मी मेडिकल बोर्ड द्वारा रिटायर कर दिया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में अभावों में जीवन बिताया, गरीब नवाज कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे। फौजी अब्बा ने 85 साल की उम्र में 2 जून को झालावाड़ में अपनी अंतिम सांस ली और सदा के लिए अमर हो गए।