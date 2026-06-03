अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, गुजरात पुलिस की रेड में 131 गिरफ्तार

यह विशेष अभियान अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस स्टेशनों की संयुक्त टीमों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर में संभावित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना और गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करना था। पुलिस ने उन इलाकों को विशेष रूप से निशाना बनाया, जिन्हें लंबे समय से बांग्लादेशी घुसपैठियों के संभावित ठिकानों के रूप में देखा जाता रहा है। इनमें चंदोला झील क्षेत्र, गुलाबनगर और दानिलिमडा के खोडियारनगर के आसपास की झुग्गी-बस्तियां शामिल हैं। पुलिस टीमों के अचानक पहुंचने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई लोग भागने की कोशिश करते नजर आए।