Kota Crime: सौतेले पिता ने नाबलिग बेटी से किया रेप, प्रेग्नेंट हुई तो पता चली सच्चाई, 6 महीने से कर रहा था बलात्कार

तबीयत बिगड़ने पर जब डॉक्टर से जांच कराई गई तो सोनोग्राफी रिपोर्ट में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। पीड़िता की उम्र 15 वर्ष 6 माह पाई गई तथा मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ जुर्म प्रमाणित पाया गया। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि आरोपी शातिर प्रवृत्ति का है और शराब पीकर बच्चों से मारपीट करता था। वह मध्यप्रदेश भागने की फिराक में था तभी पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी को पॉक्सो कोर्ट कोटा में पेश कर जेल भेज दिया गया है।