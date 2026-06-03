Bundi: 2 बच्चों की मां को हुआ प्यार, थाने जाकर बोली ‘बालिग हूं प्रेमी के साथ रहूंगी’, पति की गोद में रोते रहे मासूम

मौके पर मौजूद लोगों ने भी महिला को बच्चों के भविष्य का हवाला देते हुए समझाने का प्रयास किया लेकिन वह किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। दबलाना थाने के एएसआई रघुराज सिंह ने बताया कि परमेश्वर यादव की ओर से पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार को महिला अपने प्रेमी के साथ पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश हुई और उसके साथ रहने की इच्छा जताई। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला अपने प्रेमी धनराज के साथ चली गई।