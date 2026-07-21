Bundi Dog Attack: कुत्तों के हमले से 4 साल की बच्ची की मौत, युवती और वृद्धा भी हुए घायल

4 Year Girl Died After Dog Attack: बूंदी जिले में आवारा कुत्तों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा। सदर थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में कुत्तों के झुंड के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई 4 वर्षीय बालिका की कोटा में उपचार के दौरान मौत हो गई। बीते 3 वर्षों में जिले में कुत्तों के हमले से मौत का यह तीसरा मामला है। जानकारी के अनुसार बिशनपुरा निवासी ओमप्रकाश मीणा की 4 वर्षीय पुत्री श्रेया सोमवार सुबह अपनी बड़ी बहन के घर से खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। हमले में बालिका की रीढ़ की हड्डी टूट गई तथा सिर और पेट पर गंभीर घाव हो गए। ग्रामीण और परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफर किया गया। वहां उपचार के दौरान सोमवार शाम उसकी मौत हो गई।