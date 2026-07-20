Jaisalmer: पॉलीथिन में गोवंश का अवशेष मिलने पर भड़के गोरक्ष, पुलिस ने CCTV खंगाले तो सच आया सामने

पुलिस ने रातभर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मामले में अलग ही तथ्य सामने आए। सीसीटीवी की जांच में पता चला कि जिस गोवंश के अवशेष को लेकर विवाद हुआ, उसे श्वान लेकर आया था। गोशाला में एक बछड़े की पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद नगरपालिका की टीम ने नियमानुसार मृत गोवंश को डंपिंग यार्ड में डलवा दिया था। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिखाई दिया कि एक श्वान डंपिंग यार्ड से गोवंश का अवशेष उठाकर फलसूंड रोड तक ले आया था। इसके बाद अवशेष मिलने की सूचना फैलने से लोगों में भ्रम की स्थिति बन गई और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।