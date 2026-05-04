Bundi Dog Attack: बूंदी में दिल दहलाने वाली घटना, 10 साल की बच्ची को श्वानों ने नोंच-नोंचकर मार डाला

Dog Biting Case: बूंदी जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के अल्कोदिया गांव में सोमवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। जिसमें 10 वर्षीय रिंकू पर श्वानों ने हमला किया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वह रोजाना की तरह सुबह उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी और शौच के लिए झोपड़ी से कुछ दूर गई थी। इस दौरान आवारा श्वानों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया।