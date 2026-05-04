Success Story : डूंगरपुर की फरहाना ने UPSC में रचा इतिहास, मुस्लिम घांची समाज की बेटी बनी IRS अधिकारी

फरहाना ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 12वीं तक डूंगरपुर शहर के स्कूलों से प्राप्त की। उन्होंने कॉमर्स विषय के साथ केंद्रीय विद्यालय से अध्ययन किया और इसके बाद एसबीपी कॉलेज से कॉमर्स में स्नातक किया। पढ़ाई के साथ ही उन्होंने मुंबई के जीके शाह इंस्टीट्यूशन से सीएस की तैयारी भी की। वर्ष 2024 में फरहाना ने यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया। लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने 2025 में प्रारंभिक परीक्षा पास की। हालांकि, मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो सकीं। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और 2026 में दोबारा प्रयास करते हुए प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरण सफलतापूर्वक पार की।