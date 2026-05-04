Jungle Jalebi : डूंगरपुर में ‘जंगली जलेबी’ के हुए लोग दीवाने, हाथों-हाथ हो रही है बिक्री, जाने फायदे

राजस्थान में जंगली जलेबी सबसे ज्यादा उदयपुर (मेवाड़) क्षेत्र में पाई जाती है। यहां के जंगलों, पहाड़ी इलाकों और गांवों में यह प्रचुर मात्रा में उगती है। उदयपुर के अलावा अजमेर, माउंट आबू, जयपुर और सवाई माधोपुर जिलों में भी सड़कों के किनारे, बंजर भूमि और खेतों की मेड़ पर यह आसानी से मिल जाती है। यह पेड़ सूखा सहन करने की खूबी रखता है, इसलिए राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क इलाकों में यह प्राकृतिक रूप से फैल गया है।