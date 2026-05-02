Ratri Chaupal : ग्रामीणों की समस्याएं सुन चौंके डूंगरपुर जिला कलक्टर, अफसरों को तुरंत दिया आदेश

ग्रामीणों ने पुराने पंचायत भवन के पीछे व तालाब के पास में कचरे के ढेर लगे रहने से गांव के सौन्दर्यता को खतरा है व बीमारी की आशंका है। गांव से रोजाना कचरा उठवाने के लिए वाहन लगाने व नियमित साफ सफाई की मांग की गई। करावाडा सीनियर स्कूल में पुराने कक्षा कक्ष गिराने के बाद नए कक्षा कक्ष नहीं बनने, रिक्त पदों को भरने, पेयजल सुविधा के सुधार, नए हैंडपंप खुदवाने, फसल खरीद व बिक्री के लिए केंद्र खुलवाने, फसल खराबा का उचित मुआवजा दिलाने, डीएपी व यूरिया खाद भी उचित मूल्य की दुकानों से किसानों को सही समय पर उपलब्ध कराने, पुलिस चौकी भवन बनाने, जमीन उपलब्ध कराने, पीएचसी भवन निर्माण का कार्य शीघ्र पूरा करने, लाइब्रेरी में सुविधाएं उपलब्ध कराने सहित अन्य मांगें रखी गई।