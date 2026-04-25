डूंगरपुर मॉक ड्रिल: ‘एयर स्ट्राइक’ से दहशत! बम धमाकों और सायरन से गूंजा शहर, युद्ध जैसा दिखा मंजर

मॉक ड्रिल के दौरान मुख्य रूप से गेप सागर की पाल के समीप हवाई हमले की सूचना दी गई। हमले में 8 जने घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल उपचार के दौरान पहुंचाने, पीड़ितों के बचाव सहित अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गई।

इस दौरान प्रशासन के साथ नागरिक सुरक्षा, पुलिस, होमगार्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर परिषद, पेयजल और विद्युत विभाग, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों के साथ ही अन्य विभागों की टीमें पहुंची एवं बचाव-राहत कार्य शुरू किए। इस मौके पर जिला कलक्टर देशलदान एवं एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सभी विभागों की मुस्तैदी जांची गई। विभागों में बेहतर समन्वय सामने आया हैं।