25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

डूंगरपुर मॉक ड्रिल: ‘एयर स्ट्राइक’ से दहशत! बम धमाकों और सायरन से गूंजा शहर, युद्ध जैसा दिखा मंजर

Dungarpur Mock Drill: देश में किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों का आकलन करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को डूंगरपुर में मॉक ड्रिल की गई।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 25, 2026

हवाई हमले में घायलों को निकालते जवान, पत्रिका फोटो

हवाई हमले में घायलों को निकालते जवान, पत्रिका फोटो

Dungarpur Mock Drill: देश में किसी भी आपात स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की तैयारियों का आकलन करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय और राजस्थान सरकार के निर्देश पर शुक्रवार को डूंगरपुर में मॉक ड्रिल की गई। रात में ब्लैक आउट के लिए आपातकालीन सायरन की आवाज सुनते ही रात 8:00 बजे से 8.10 बजे तक सभी निजी और सार्वजनिक संस्थानों, घरों की रोशनी, रोड लाइट, परिवहन साधनों द्वारा रोशनी बंद रखकर राष्ट्रीय सुरक्षा के अभ्यास में अपना योगदान दिया।

हवाई हमले में 8 लोग घायल होने की सूचना

मॉक ड्रिल के दौरान मुख्य रूप से गेप सागर की पाल के समीप हवाई हमले की सूचना दी गई। हमले में 8 जने घायल हो गए। जिसके बाद उन्हें अस्पताल उपचार के दौरान पहुंचाने, पीड़ितों के बचाव सहित अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गई।
इस दौरान प्रशासन के साथ नागरिक सुरक्षा, पुलिस, होमगार्ड, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर परिषद, पेयजल और विद्युत विभाग, स्काउट गाइड स्वयंसेवकों के साथ ही अन्य विभागों की टीमें पहुंची एवं बचाव-राहत कार्य शुरू किए। इस मौके पर जिला कलक्टर देशलदान एवं एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सभी विभागों की मुस्तैदी जांची गई। विभागों में बेहतर समन्वय सामने आया हैं।

समय: रात्रि 8:00 बजे से 8:10 बजे तक (कुल 10 मिनट)

ये दिए निर्देश?: नागरिकों से अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से अपने घरों, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की लाइटें बंद कर दें।

सख्त हिदायत: ड्रिल के दौरान मोबाइल टॉर्च, मोमबत्ती या अन्य किसी भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरण का उपयोग न करने के लिए लोगों को पाबंद किया गया।

इन 3 कारणों से ब्लैक आउट

आपातकालीन तैयारी: यदि भविष्य में कभी युद्ध या हवाई हमले जैसी स्थिति बनती है, तो नागरिकों को अंधेरे में सुरक्षित रहने का अनुभव रहे।

सुरक्षा ऑडिट: बिजली बंद होने के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली कैसी रहती है, इसका परीक्षण करना।

जन-जागरूकता: लोगों को यह समझाना कि सुरक्षा केवल वर्दीधारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है।

प्रशासन ने की विशेष अपील

जिला कलक्टर देशलदान ने ब्लैक आउट से पूर्व लोगों से 10 मिनट के इस अंधेरे के दौरान अफवाहों से बचने की अपील की थी। 'मॉक ड्रिल' सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए की गई और आमजन ने एक जागरूक प्रहरी की भांति प्रशासन का सहयोग किया जिससे यह ड्रिल सफलतापूर्वक संपन्न हुई है।

पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर

इस 10 मिनट की अवधि के दौरान पूरे जिले में पुलिस गश्त बढ़ाई गई। आपातकालीन सेवाओं (अस्पताल, दमकल आदि) को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में पूर्ण ब्लैक आउट रखा गया। इस दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे।

ये भी पढ़ें

Jaipur News: जेल में बनी ‘Gulel Gang’ की तिकड़ी, जयपुर में 3 दिन में 12 से ज्यादा चोरियां, 2 आरोपी अरेस्ट
जयपुर
गुलेल गैंग के दो आरोपी गिरफ्तार, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 11:53 am

Published on:

25 Apr 2026 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / डूंगरपुर मॉक ड्रिल: ‘एयर स्ट्राइक’ से दहशत! बम धमाकों और सायरन से गूंजा शहर, युद्ध जैसा दिखा मंजर

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

PM Kusum Yojana : फ्री सोलर पंप से डूंगरपुर के जनजाति किसानों के जीवन में आया बड़ा बदलाव, बिजली संकट हुआ दूर

Rajasthan PM Kusum Yojana boon Dungarpur tribal farmers lives big change Free solar pumps Power crisis resolved
डूंगरपुर

Dungarpur Water Crisis : डूंगरपुर में सूखे जलस्रोत से बढ़ा संकट, गांवों की ओर बढ़ रहे प्यासे वन्य जीव, दहशत में ग्रामीण

Dungarpur dry water source increased crisis Thirsty wild animals are moving towards Gaon villagers panic
डूंगरपुर

Success Story : 13 बार हुए असफल, 14वीं कोशिश में SSC किया क्रैक, आर्मी लेफ्टिनेंट बने प्रीक्षित

Rajasthan Success Story Prekshit Singh Rajpurohit Failed 13 times 14th attempt cracked SSC became Army Lieutenant
डूंगरपुर

डूंगरपुर में दर्दनाक सड़क हादसा : शादी का कार्ड बांट रहे पिता को गुजरात रोडवेज ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत

Dungarpur Bus accident
डूंगरपुर

Rajasthan School : राजस्थान के शिक्षा विभाग का बड़ा बदलाव, सीबीएसई की तर्ज पर 11वीं के विद्यार्थियों के लिए नया नियम

Rajasthan education department big change CBSE lines 11th class students New rules
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.