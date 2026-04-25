Jaipur News: जेल में बनी ‘Gulel Gang’ की तिकड़ी, जयपुर में 3 दिन में 12 से ज्यादा चोरियां, 2 आरोपी अरेस्ट

जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इम्तियाज, रोहित और इनके फरार साथी परमजीत यादव की मुलाकात नोएडा की कासना जेल में हुई थी। जेल से छूटते ही तीनों ने गिरोह बना लिया। इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये दिल्ली से पुरानी स्कूटी और पावर बाइक खरीदी और उनकी नंबर प्लेट बदलकर वारदात में इस्तेमाल किया। ये बदमाश 16 अप्रेल को दिल्ली से निकले और 18 से 20 अप्रेल के बीच जयपुर में ताबड़तोड़ वारदात कर दिल्ली लौट गए। फरीदाबाद में आरोपी चोरी के माल का बंटवारा करते और लैपटॉप और अन्य सामान दिल्ली में बेच देते थे। पुलिस अब फरार साथी परमजीत की तलाश कर रही है।