राजस्थान में 697 सरकारी डॉक्टर वर्षों से “गायब”, पद खाली नहीं दिखने से नई भर्ती अटकी, अब बर्खास्तगी की कार्रवाई

उदयपुर में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ अगस्त 2013 से अनुपस्थित है, जबकि एक बाल रोग विशेषज्ञ जुलाई 2004 से ड्यूटी पर नहीं लौटा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एक सर्जन 21 फरवरी 2007 से अनुपस्थित है। यानी जिस दिन उनका ट्रांसफर हुआ, उसी दिन से उन्होंने काम पर लौटना बंद कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक, कई डॉक्टर ट्रांसफर आदेश के बाद रिपोर्ट ही नहीं करते या पोस्टिंग मिलने के बावजूद ज्वाइन नहीं करते। विभाग अब इसे सरकारी आदेशों की अवहेलना और कर्तव्य में लापरवाही मान रहा है।