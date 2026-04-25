25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में 697 सरकारी डॉक्टर वर्षों से “गायब”, पद खाली नहीं दिखने से नई भर्ती अटकी, अब बर्खास्तगी की कार्रवाई

Ghost Doctors Rajasthan: राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सरकारी अस्पतालों में कागजों में तैनात 697 सरकारी डॉक्टर वर्षों से ड्यूटी से नदारद हैं। इनमें से कई डॉक्टर 10-20 साल से अधिक समय से अनुपस्थित हैं, लेकिन अब भी सरकारी रिकॉर्ड में पद संभाले हुए दिखाए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Apr 25, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Ghost Doctors Rajasthan: राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन सरकारी अस्पतालों में कागजों में तैनात 697 सरकारी डॉक्टर वर्षों से ड्यूटी से नदारद हैं। इनमें से कई डॉक्टर 10-20 साल से अधिक समय से अनुपस्थित हैं, लेकिन अब भी सरकारी रिकॉर्ड में पद संभाले हुए दिखाए जा रहे हैं। इस स्थिति ने सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी पैदा कर दी है, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार और अधूरी चिकित्सा सेवाओं का सामना करना पड़ रहा है।

रिकॉर्ड में पद भरे, जमीन पर विशेषज्ञों की कमी

चिकित्सा विभाग की ओर से तैयार सूची में स्त्री रोग, बाल रोग, रेडियोलॉजी, सर्जरी और सामान्य चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के डॉक्टर शामिल हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये पद कागजों में भरे होने के कारण नई भर्ती भी नहीं हो पा रही, जिससे जमीनी स्तर पर डॉक्टरों की कमी और गंभीर हो गई है।

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की सेवा समाप्ति की कार्रवाई

विभाग ने अब ऐसे डॉक्टर की नियुक्ति निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन चिकित्सकों को पहले नोटिस जारी किए गए थे और जिन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ सेवा समाप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। कार्रवाई से पहले विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इनकी पूरी कुंडली खंगालने के निर्देश दिए हैं।

हालांकि, विभाग का कहना है कि अनुपस्थिति के दौरान इन डॉक्टरों को वेतन नहीं दिया गया, लेकिन वे अभी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में दर्ज हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कई डॉक्टर निजी अस्पतालों में काम कर रहे हैं, कुछ ने अपने क्लीनिक खोल लिए हैं, जबकि कुछ विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए चले गए।

इस तरह के मामले आए सामने

उदयपुर में एक स्त्री रोग विशेषज्ञ अगस्त 2013 से अनुपस्थित है, जबकि एक बाल रोग विशेषज्ञ जुलाई 2004 से ड्यूटी पर नहीं लौटा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में एक सर्जन 21 फरवरी 2007 से अनुपस्थित है। यानी जिस दिन उनका ट्रांसफर हुआ, उसी दिन से उन्होंने काम पर लौटना बंद कर दिया।
अधिकारियों के मुताबिक, कई डॉक्टर ट्रांसफर आदेश के बाद रिपोर्ट ही नहीं करते या पोस्टिंग मिलने के बावजूद ज्वाइन नहीं करते। विभाग अब इसे सरकारी आदेशों की अवहेलना और कर्तव्य में लापरवाही मान रहा है।

जिम्मेदार ये बोले…

प्रारंभिक सूची तैयार की गई है। ऐसे डॉक्टरो की पूरी पड़ताल के लिए सभी सीएमएचओ को लिखा गया है। हम डॉक्टरों के गायब होने के ठोस कारणों की पड़ताल कर रहे हैं। उसके बाद अनुचित मामलों में कार्रवाई की जाएगी।
डॉ.रविप्रकाश शर्मा, निदेशक जनस्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में एक फोन पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से किया कार्यमुक्त, जानिए क्या है पूरा मामला
जयपुर
Rajasthan Sampark portal 181, Jaipur helpline inspection, Purnchandra Kishan news, Rajasthan labour department, ESIC Rajasthan, grievance redressal system, Rajasthan government helpline, labour welfare schemes Rajasthan, worker benefits India, Rajasthan administration news, public grievance system, Rajasthan governance update, helpline complaint resolution, labour card update Rajasthan, government schemes Rajasthan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Apr 2026 08:45 am

Published on:

25 Apr 2026 08:44 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में 697 सरकारी डॉक्टर वर्षों से “गायब”, पद खाली नहीं दिखने से नई भर्ती अटकी, अब बर्खास्तगी की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर : कुछ घंटे पहले जन्मे नवजात बच्चों को थैली में डालकर सड़क पर फेंका, 41.8 डिग्री तापमान में झुलसे, भर्ती

"Abandoned newborns found in Jaipur"
जयपुर

जयपुर में आज IPL Match के चलते ट्रैफिक अलर्ट, ट्रैफिक डायवर्जन, कई रूट बंद, भारी वाहनों का प्रवेश नहीं

Traffic Diverted
जयपुर

राजस्थान में सियासी घमासान! भाजपा-कांग्रेस में टकराव तेज, Women Reservation Bill पर BJP-Congress आमने-सामने

BJP-Congress
जयपुर

IPL 2026: जयपुर में आज राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला, वैभव और अभिषेक बन सकते हैं गेमचेंजर

IPL 2026 Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad Clash Today in Jaipur
जयपुर

जन्म प्रमाण पत्र में आधार जुड़वाना हुआ आसान, अब घर बैठे पहचान पोर्टल पर खुद कर सकेंगे अपडेट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.