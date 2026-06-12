Dungarpur Accident: रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में चचेरे भाई-बहन की हुई मौत

हादसे के बाद मौके पर जमा भीड़। फोटो- पत्रिका
डूंगरपुर। सदर थाना क्षेत्र के पालवड़ा गांव के समीप शुक्रवार को रोडवेज की टक्कर से मोटर साइकिल पर सवार चचेरे भाई-बहन की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को जिला मुर्दाघर रखवाया है। एएसआई भंवर सिंह ने बताया कि रास्तापाल हडमतिया फला निवासी रणछोड़ पुत्र मोहनलाल डामोर ने रिपोर्ट में बताया कि उसका बेटा चंद्रकांत डामोर व उसकी भतीजी सरस्वती पुत्री कन्हैयालाल डामोर दोनों मोटर साइकिल से खेरवाड़ा जा रहे थे।
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रास्ते में पाल वड़ा बोड़ात फला के समीप मोड़ पर तेज गति से रोडवेज की बस आई और मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। इससे दोनों गंभीर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और घायलों को एंबुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां पर चिकित्सक ने दोनों मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को जिला मुर्दाघर रखवाया।
गौरतलब है कि डूंगरपुर जिले में इससे पहले भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई थी। हादसा आरटीओ कार्यालय के पास हुआ, जब तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में थावरचंद पुत्र देवजी कलासुआ की मौत हो गई थी। इस संबंध में धताना निवासी ललित कलासुआ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि थावरचंद डूंगरपुर से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान यह भीषण हादसा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उनका शव जिला अस्पताल डूंगरपुर की मोर्चरी में रखवाया दिया था।
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