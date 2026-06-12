Dungarpur Accident: रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में चचेरे भाई-बहन की हुई मौत

गौरतलब है कि डूंगरपुर जिले में इससे पहले भी एक दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई थी। हादसा आरटीओ कार्यालय के पास हुआ, जब तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में थावरचंद पुत्र देवजी कलासुआ की मौत हो गई थी। इस संबंध में धताना निवासी ललित कलासुआ ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि थावरचंद डूंगरपुर से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान यह भीषण हादसा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने उनका शव जिला अस्पताल डूंगरपुर की मोर्चरी में रखवाया दिया था।