Dungarpur Accident : डूंगरपुर में कार-बाइक भिड़ंत में बाइक सवार की दर्दनाक मौत, शव मोर्चरी में रखवाया गया

एक अन्य न्यूज के अनुसार आसपुर की ग्राम पंचायत पारडा ईंटीवार में नियम विरुद्ध स्वीकृत मां बाड़ी केंद्र को निरस्त करवाने ग्रामीणों ने एसडीएम आसपुर के नाम तहसीलदार योगेन्द्र कुमार वैष्णव को ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत की प्रशासक रेखा मीणा के नेतृत्व में सौंपे ज्ञापन में बताया कि ग्राम पंचायत की नई बस्ती खाड़ीफला में स्वीकृत मां बाड़ी केन्द्र के लिए भूमि चाही गई हैं परंतु इस बस्ती की राउमावि पारडा ईटीवार से दूरी मात्र 200 मीटर है जबकि इसमें प्रावधान 2 किमी का बताया गया है। साथ ही गांव के डेढ़ किमी की परिधि में राउमावि सहित एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय एवं दो आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व में संचालित है। लिहाजा यहां मां बाड़ी केंद्र की कोई उपयोगिता नहीं है जिसे निरस्त किया जाना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में प्रकाश अहारी, देवशंकर खैर, सूर्यकांत कोतरीया, अरजी मीणा, पेमू एवं कानू खराडी आदि उपस्थित रहे।