‘धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, अब मदन दिलावर भी तो दें अपना रिजाइन’, बोले सांसद राजकुमार रोत

उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में कक्षाओं की कमी है। बालिकाओं के लिए शौचालय और विद्यार्थियों के लिए शुद्ध पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। इन्हें प्राथमिकता से दूर करना चाहिए। रोत बोले, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तो वो भी इस्तीफा दे देंगे। अब दिलावर को इस्तीफा दे देना चाहिए। सांसद ने जिनेवा सम्मेलन, आदिवासी जनजागरण अभियान, मध्यप्रदेश की केन-बेतवा परियोजना के प्रभावितों, बांसवाड़ा में गर्भवती महिलाओं की लगातार मौतों, जैसे मुद्दे भी उठाए।