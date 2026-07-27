डूंगरपुर में दर्दनाक हादसा; बेकाबू जीप ने दो बाइकों को मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल सहित तीन की मौत

वरदा निवासी दिग्विजय पुत्र धुल सिंह ने पुलिस रिपोर्ट में बताया कि उनके पिता धुल सिंह पुत्र कूर सिंह चौहान और उनका चचेरा भाई महिपाल सिंह पुत्र जसवंत सिंह चौहान अपनी ड्यूटी खत्म कर दो अलग-अलग बाइकों से घर लौट रहे थे। रास्ते में गोल आम्बा गांव के समीप पीछे से आई एक तेज रफ्तार जीप ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाई सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।