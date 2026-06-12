FIFA World Cup : जब राजस्थान के डूंगरपुर आई थी इंग्लैंड की फुटबॉल टीम, विशेष मैच देखने उमड़ पड़ा था पूरा जिला

FIFA World Cup Passion in Rajasthan : जब भी फीफा वर्ल्ड कप का शोर गूंजता है, तो ग्रामीण अंचलों में भी फुटबॉल को लेकर एक अलग ही जुनून हिलोरें मारने लगता है। बात जब डूंगरपुर की करे तो यहां के खिलाड़ियों ने क्रिकेट की दीवानगी के बीच फुटबॉल में भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। एक समय था, जब यहां टीम तैयार करने के लिए गांव-गांव से खिलाड़ियों को लाना पड़ता था, प्रतियोगिता के लिए भामाशाह जुटाने पड़ते थे, लेकिन समय के साथ वो दौर अब बीत गया हैं। यहां भी शहर से गांव तक खिलाडि़यों की लंबी फेहरिस्त हैं, जो फुटबॉल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके है। सीमित संसाधनों से शुरू फुटबॉल का यह खेल लोगों के दिलों में बसा हुआ हैं। फीफा वर्ल्ड कप के बीच पेश है डूंगरपुर जिले की फुटबॉल से जुड़ी खास रिपोर्ट।