डूंगरपुर : बकरी चराने गईं 2 सगी बहनें नदी में डूबी, बड़ी बहन की हुई मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

जानकारी के अनुसार मांडवा-नवाघरा निवासी जीवा पुत्र अर्जुन रोत ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह गुजरात के मोरबी में मजदूरी करता है। घर पर उसकी पत्नी और तीन बेटियां रहती हैं। शनिवार शाम को उसकी पत्नी ने फोन कर हादसे की सूचना दी। बताया गया कि उसकी बड़ी बेटी ज्योति और उससे छोटी बहन दीपिका गांव के पास दातावाड़ा नदी क्षेत्र में बकरियां चराने गई थीं।