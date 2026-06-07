Bundi News: आंधी की चपेट में आने से वृद्धा की मौके पर हुई मौत, टीनशेड से उड़ा पत्थर सीधे महिला के सिर पर गिरा

रविवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होने से पहले मृतका के ससुराल और पीहर पक्ष के लोगों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। टोंक जिले के झालरा गांव से पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों ने पोस्टमार्टम कराने पर आपत्ति जताई, जबकि ससुराल पक्ष इसके पक्ष में था। दोनों पक्षों के बीच कहासुनी बढ़ने पर मामला थाने तक पहुंच गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने हस्तक्षेप किया और दोनों पक्षों को समझाइश देकर शांत कराया। इसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी की गई।