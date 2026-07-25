Bundi: किताब नहीं लाने पर शिक्षक ने छात्र को पीटा, बेहोश हुआ; 20 रुपए का लालच देकर मामला दबाने की कोशिश

विद्यालय के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार मेघवाल ने बताया कि शिक्षक महेंद्र टेलर का 11 जुलाई को देई से स्थानांतरण होकर नीम का खेड़ा विद्यालय में हुआ था। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के करीब 10 दिन बाद ही यह घटना सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही वे विद्यालय पहुंचे, शिक्षकों से जानकारी ली और छात्र के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की। आरोपी शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा मामले की जांच के लिए समिति गठित कर दी गई है।