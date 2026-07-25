किसानों और युवाओं के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन, तीन बत्ती सर्किल पर पुलिस ने रोका

केंद्र-राज्य सरकार पर बरसे

पुरानी धानमंडी में आयोजित कांग्रेस की सभा में नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिलाध्यक्ष महावीर मीणा ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकारें किसानों, युवाओं और आम जनता पर लगातार अत्याचार कर रही हैं। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। विधायक हरिमोहन शर्मा ने कहा कि सरकार जनविरोधी नीतियों को अपनाकर जनता के अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार किसानों की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सभा को बूंदी प्रभारी वीरेंद्र ङ्क्षसह झाला, विधायक सुरेश गुर्जर, पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, कांग्रेस एससी विभाग प्रदेश महासचिव डॉ. डी.के. मेघवाल, रामकरण मीणा, सरनजीत ङ्क्षसह, मोडूलाल वर्मा, जगरूप ङ्क्षसह रधांवा एवं प्रेम शंकर राठौड़ नेताओं ने संबोधित किया। संचालन चर्मेश शर्मा ने किया।