PM Shri Schools : राजस्थान में पीएमश्री स्कूलों में 4,332 पदों पर होगी प्रतिनियुक्ति, आवेदन आमंत्रित, निदेशालय ने रखी ये शर्त

PM Shri Schools : राजस्थान के सरकारी शिक्षा तंत्र में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। निदेशालय ने पीएम श्री स्कूलों में पदस्थापन की प्रक्रिया शुरू करते हुए राज्यभर में 14 संवर्गों के 4 हजार 332 संभावित रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह पदस्थापन तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसे प्रदर्शन के आधार पर 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों के लिए एक अनिवार्य शर्त रखी गई है, उनके द्वारा पढ़ाए गए विषयों का बोर्ड परीक्षा परिणाम पिछले पांच वर्षों में शत-प्रतिशत रहा हो।