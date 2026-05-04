Bundi : कर्मिश्यल सिलेंडर के दाम बढ़े, होटल और ढाबों पर महंगी हुई थाली

नए रेट लागू होते ही बिगड़ा बजट

पर्यटन आधारित शहर में नए रेट लागू होते ही खाद्य व्यवसाय का बजट बिगड़ गया है। नई दरों के बढऩे से कई कारोबारी जरूरत के अनुसार सिलेंडर तो बुक करा रहे हैं, लेकिनबढ़ी हुई कीमतों ने उनका बजट संतुलन बिगाड़ दिया है। खाद्य व्यवसाय के संचालकों का कहना है कि लगातार बढ़ती लागत के बीच अब उनका मुनाफा सीमित होता जा रहा है। नई दर बढऩे के साथ ही सिलेंडर की मांग में कमी आने लगी है। विभाग का मानना है कि नियमों के तहत 25 दिनों में सिलेंडर की उपलब्धता जारी है।