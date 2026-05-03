Bundi : अंधड़ से जनजीवन प्रभावित, बिजली आपूर्ति ठप

अंधड़ का सबसे अधिक असर क्षेत्र के प्रतापगढ़ गांव में देखने को मिला, जहां कोशल्या बाई वर्मा के मकान पर लगा करीब 20 सीमेंट के चद्दरों का छप्पर फ्रेम सहित उखडक़र दूर जा गिरा, जिससे सीमेंट के 20 चद्दर टुट गए। घटना के समय परिवार टीनशेड के नीचे ही सो रहा था, लेकिन गनीमत रही कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। वहीं अंधड़ के कारण क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। नोताडा जीएसएस से जुड़े दर्जनों गांवों में रात से ही बिजली गुल रही, जिससे लोगों को सुबह पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी इधर-उधर भटकना पड़ा। सुबह विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने लाइन दुरुस्त करने का कार्य शुरू किया, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए ही आपूर्ति बहाल हो सकी और फिर अंडरग्राउंड फॉल्ट आ गया। कड़ी मशक्कत के बाद फॉल्ट को ठीक किया गया, जिसके बाद शाम करीब पौने चार बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू हो पाई।