Bundi : कृषि उपज मंडी देई में रेकार्ड आय, अब विस्तार की मांग

मंडी विस्तार की मांग

इसके साथ सीजन में मंडी में माल की अधिक आवक होने पर जगह कम पडने लगती है। और यहां पर पर्याप्त मात्रा में छाया के प्लेटफार्म नहीं होने से मौसम बिगडने पर किसानों की कृषि जिंसें खराब होती है। इसलिए किसानों ने मंडी में नए डोम,प्लेटफार्म निकासी के लिए नया गेट व मंडी की जगह का विस्तार करने या नई जगह पर मंडी निर्माण की मांग रखी है। मंडी व्यापार मंडल महामंत्री लोकेश जिन्दल ने बताया कि मंडी में सबसे बड़ी समस्या जगह की होने लगी है। इसलिए अगर मंडी की जगह बढाने का प्रयास होता है तो ओर ज्यादा राजस्व बढ़ेगा।