Bundi : सरकार के नशा मुक्ति अभियान पर सिस्टम का ब्रेक



जानकारी के अनुसार जिला चिकित्सालय स्थित उजाला क्लिनिक में युवाओं को नशे से मुक्ति के लिए काउंसलिंग की जाती है एवं चिकित्सक की सलाह के अनुसार दवा भी दी जाती है। उजाला क्लिनिक प्रभारी मोनिका स्वामी ने बताया कि प्रतिदिन आठ से दस नए रोगी उजाला क्लिनिक में दवा लेने के लिए आ रहे है, लेकिन दवा उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें नशा नहीं करने के बारें में समझा कर लौटाया जा रहा है। जबकि कुछ रोगी तो फिर से वापस सम्पर्क करने भी आते है, लेकिन आपूर्ति नहीं होने के कारण उन्हें दवा नहीं दी जा रही है।वहीं अब तो ब्रोशर भी खत्म हो चुके है।